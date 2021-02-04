Брестчанина, который был вместе с Геннадием Шутовым 11 августа, этапировали из минского СИЗО в брестское

Источник материала: Tut.by

Брестчанина Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову, 27 января этапировали с Володарского в СИЗО-7 Бреста, сообщает «Брестская газета» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Судить мужчину, вероятнее всего, будут в Бресте. Изначально Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. (ч. 2 ст. 363 УК). По этой статье ему грозило до пяти лет лишения свободы. Позже обвинение переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (согласно статье 67 УК, смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается).

В конце прошлого года, пока Кордюков находился на Володарке, его сестра Марина рассказывала:

«Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств вины брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не общается с ними».

Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской в Бресте. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб-размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

По версии СК , во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

Родственники погибшего с такой версией не согласны. Дочь Геннадия Анастасия направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье за убийство отца. В ответе ей сообщили, что достаточных оснований для этого не имеется .

6 октября на встрече со студентами БрГТУ прокурор Брестской области Виктор Климов на вопрос о Шутове ответил , что брестчанин «совершал противоправные действия»:

— Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент (речь об Александре Кордюкове. — Прим. TUT.BY). Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете.