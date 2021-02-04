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Брестчанина, который был вместе с Геннадием Шутовым 11 августа, этапировали из минского СИЗО в брестское
04.02.2021 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестчанина Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову, 27 января этапировали с Володарского в СИЗО-7 Бреста, сообщает
Судить мужчину, вероятнее всего, будут в Бресте. Изначально Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. (ч. 2 ст. 363 УК). По этой статье ему грозило до пяти лет лишения свободы. Позже обвинение переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (согласно статье 67 УК, смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается).
В конце прошлого года, пока Кордюков находился на Володарке, его сестра Марина рассказывала:
«Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств вины брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не общается с ними».
Напомним, 44-летний Геннадий Шутов
Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб-размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».
По
Родственники погибшего с такой версией не согласны. Дочь Геннадия Анастасия направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье за убийство отца. В ответе ей сообщили, что
6 октября на встрече со студентами БрГТУ прокурор Брестской области Виктор Климов на вопрос о Шутове
— Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент (речь об Александре Кордюкове. — Прим. TUT.BY). Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете.
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Брестчанина, который был вместе с Геннадием Шутовым 11 августа, этапировали из минского СИЗО в брестское
Судить мужчину, вероятнее всего, будут в Бресте.
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