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Совмин: план мероприятий на Год народного единства утвержден

04.02.2021 10:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет министров Беларуси утвердил план мероприятий на текущий год, который проходит в стране как Год народного единства. Планируется ввести новый государственный праздник, закон о недопущении героизации нацизма, проводить тематические мероприятия для детей и взрослых и запустить новый телеграм-канал. Об этом сообщается на Национальном правовом-интернет портале.

2021 год в Беларуси проходит как Год народного единства. В честь этого правительство решило внести некоторые изменения в план массовых мероприятий.

Всего будет организовано 106 мероприятий совершенно разных направлений: ко дню Конституции, Первомаю, Дню Победы, Дню герба и флага, Дню независимости и Дню Октябрьской революции.

В честь Года народного единства планируется:

  • автопробег,
  • спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия и организация военно-патриотических лагерей для молодежи,
  • до марта должны разработать проект закона против реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников,
  • хотят ввести новый госпраздник - День народного единства (дата еще не определена, Мининформации и НАН РБ решат этот вопрос до 1 марта),
  • 28 мая (в день 30-летия принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь») предпринимателям, бизнес-союзам и коммерческим организациям предлагают провести трудовую акцию,
  • в течение года будут работать «Открытые приемные» для бизнеса (помощь в проблемных вопросах малого и среднего бизнеса),
  • 2 июля (накануне Дня независимости) состоится всебелорусская молитва «За Беларусь!»,
  • апрельский субботник будет посвящен Году народного единства,
  • появятся арт-пространства «В единстве — сила», а также аллеи, парки, скверы «Народное единство»,
  • в феврале создадут специальный телеграм-канал и информресурс «Народное согласие», где будут знакомить с достижениями белорусских властей,
  • организуют диалоговые площадки, лектории, круглые столы и открытые диалоги с представителями местных исполкомов.

Напомним, часть белорусов считает, что народное единство они проявили еще в августе, когда вышли на мирные протесты, которые продолжаются до сих пор.

 
 
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Совет министров Беларуси утвердил план мероприятий на текущий год, который проходит в стране как Год народного единства.
 
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