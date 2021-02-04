В Витебске вынесли приговор парню, которого обвинили в нападении на 9 милиционеров

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 4 февраля вынес решение по уголовному делу 26-летнего Артема Исакова , которого обвиняли в насилии в отношении к девятерым сотрудникам милиции на уличном марше 25 октября прошлого года в областном центре. Судья Сергей Будревич приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Артем Исаков. Фото: «Віцебская вясна»

Артема Исакова задержали 25 октября в рамках административного разбирательства. Он получил штраф в 10 базовых величин (270 рублей) по статье 23.34 КоАП. С 28 октября молодой человек находится в СИЗО уже по уголовному делу: его обвиняют по статье 364 УК.

По данным прокуратуры, 25 октября Артем Исаков принял активное участие в несанкционированном массовом шествии. Обвинение утверждает, что он не менее двух раз «распылил струю перцового газа в сторону лиц и туловищ милиционеров Войтеховского, Иванова и Сенкевича». Это помешало силовикам задержать пьяного, который выкрикивал в их адрес оскорбления. Обвинение также считает, что Исаков нецензурно ругался, показывал средний палец левой руки, а затем скрылся.

Позже, при задержании в районе улицы Чкалова, Исаков, по данным следствия, не менее трех раз распылил перцовый газ в сторону милиционеров Аненкова, Дунца, Лазуко, Радкевича, Ратникова и причинил им физическую боль.

Пострадавшие сотрудники милиции 25 октября были в гражданском и исполняли свои служебные обязанности, находясь в колонне протестующих. По словам силовиков, они должны были пресекать противоправные действия: забирать незарегистрированную символику, задерживать нетрезвых людей.

3 февраля на процессе прошли прения, сообщает «Віцебская вясна». Прокурор Кристина Матвеева просила суд признать Артема Исакова виновным в применении насилия к сотрудникам милиции и приговорить его к 6 годам лишения свободы. Это максимальный срок по статье 364 УК.

При этом гособвинитель признала наличие смягчающих обстоятельств: выплаченную сотруднику милиции компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, а также положительные характеристики обвиняемого.

Адвокат Артема Исакова обратила внимание суда на противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей-милиционеров, отсутствие объективных доказательств того, что парень действительно нанес им серьезные телесные повреждения.

Защитник отметила, что Исаков не знал, против кого он применяет перцовый баллончик, так как милиционеры были в штатском и не представились. Кроме того, экспертиза обнаружила следы газа только на куртке одного из силовиков, их не было на шапке, маске и других предметах одежды.

— Как Исаков мог определить, что это сотрудники милиции? Никто не сказал, что хотя бы один из потерпевших назвался Исакову сотрудником милиции, показал удостоверение. И даже во время задержания, когда Исаков лежал на земле, ему никто не объяснил, за что его задерживают, — сказала адвокат.

Защитник просила суд оправдать и освободить Исакова в зале суда.

Артем Исаков частично признал вину, но не согласился с тем, что был активным участником массового мероприятия. Он также отметил, что не собирался причинять вред сотрудникам милиции.

— В СИЗО меня окружали убийцы и наркоманы, и меня это угнетает. Было сложно. Считаю, что принесу больше пользы обществу и государству, находясь на свободе, — сказал в последнем слове Артем Исаков.

4 февраля суд вынес приговор: три года колонии общего режима.