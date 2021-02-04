В Гродно - снова сильный снегопад. В городе сложная дорожная обстановка и 10-балльные пробки

Источник материала: Tut.by

В Гродно снова сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий.



Фото: vk.com/grodnogai

В Гродно — снова сильный снегопад. Город встал в 10-балльных пробках. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают сопровождать снегоуборочную технику и просят горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно проехать.



Фото: vk.com/grodnogai

Водителей также просят выбирать безопасную скорость, а пешеходам до выхода на дорогу убедиться, что автомобили остановились, уступая дорогу.



Ситуация в Гродно с утра 4 февраля. Фото: скрин с карты

По данным pogoda.by в областном центре снег будет идти до вечера, а потом должен прекратиться. Весь день ожидаются сплошная облачность, сильные снег и ветер, а также метель.