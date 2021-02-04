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В Гродно - снова сильный снегопад. В городе сложная дорожная обстановка и 10-балльные пробки
04.02.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно снова сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция
В Гродно — снова сильный снегопад. Город встал в 10-балльных пробках. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают сопровождать снегоуборочную технику и просят горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы спецтехника смогла беспрепятственно проехать.
Водителей также просят выбирать безопасную скорость, а пешеходам до выхода на дорогу убедиться, что автомобили остановились, уступая дорогу.
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В Гродно снова сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий.
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