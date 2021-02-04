Сегодня Всемирный день борьбы против рака

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Международная дата призывает к акцентированию проблемы злокачественных образований и направлена на повышение онкологической грамотности населения. Благодаря работающим в стране программам скрининга и ранней диагностики, а также наработкам высокотехнологичного лечения, белорусская онконаука занимает одно из лидирующих позиций в СНГ и Восточной Европе, а по некоторым направлениям и в мире.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: "Созданная материально-техническая база онкологической службы вызывает зависть в хорошем смысле этого слова у наших соседей и, конечно, это прекрасная основа для проведения исследований. На сегодняшний день мы имеем практически все необходимое самые современные лечебные аппараты, оборудование для диагностики, введенные в последние годы. Республиканский центр позитронной-эмиссионной томографии и Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза. Это все необходимо для сегодняшней работы и большой задел на будущее. А в ближайших планах у онкологов весьма амбициозные задачи".

Белорусские онкологи: успехи и амбиции

Благодаря разработанным методам диагностики и лечения, в Беларуси за последние 5 лет спасено почти 13 тысяч человеческих жизней. В ближайших планах - расширение скрининговых программ ранней диагностики, создание вакцин против рака, а также модификация генома.