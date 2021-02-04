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Единство, развитие, независимость. Смотрите ток-шоу "Понятная политика плюс" про ВНС

04.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как будет развиваться страна в ближайшие пять лет - решится на VI Всебелорусском народном собрании. До его старта - неделя. Самая обсуждаемая тема у экспертов - стратегия социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Что позволит достигать амбициозных целей - обсудили участники ток-шоу "Понятная политика плюс". Среди перспективных направлений - региональное развитие, АПК и цифровизация всех отраслей экономики.

Полный выпуск ток-шоу "Понятная политика плюс" смотрите здесь.

 
 
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Как будет развиваться страна в ближайшие пять лет - решится на VI Всебелорусском народном собрании. До его старта - неделя. Самая обсуждаемая тема у экспертов -...
 
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