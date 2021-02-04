Источник материала: БT

Как будет развиваться страна в ближайшие пять лет - решится на VI Всебелорусском народном собрании. До его старта - неделя. Самая обсуждаемая тема у экспертов - стратегия социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Что позволит достигать амбициозных целей - обсудили участники ток-шоу "Понятная политика плюс". Среди перспективных направлений - региональное развитие, АПК и цифровизация всех отраслей экономики.

Полный выпуск ток-шоу "Понятная политика плюс" смотрите здесь .

