Решение вопроса рационального использования пустующих зданий на примере школы в Свислочи

Источник материала: БT

Во время встречи президента со студентами БГУ на прошлой неделе был поднят вопрос рационального использования пустующих зданий. В частности, студентка филфака, уроженка Свислочи Алла Валюк обеспокоилась судьбой здания своей бывшей школы, которую закрыли 2 года назад. Девушка предложила передать его для создания площадки для самореализации молодежи. Подобный проект уже готовится к реализации. Местные власти планируют открыть здесь первый в районе спортивно-образовательный центр.

Вместо школы спортивно-образовательный центр

Заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов делится планами по обустройству первого в районе спортивно-образовательного комплекса. Его планируют создать на базе бывшей средней школы № 3, которую были вынуждены закрыть еще 2 года назад.

Юрий Куликов, зампредседателя Свислочского райисполкома: "На тот момент здесь обучалось 210 детей, хотя мощности второй и первой гимназии позволяли принять гораздо больше детей, чем это было на тот момент во всех трех школах вместе взятых".

Оптимизация учебного процесса

Всех детей и педагогический коллектив в полном составе перевели во 2-ю городскую школу. От слияния двух учебных заведений выиграли все. У учителей увеличилась нагрузка, а, соответственно, и зарплата. Ученики получили возможность заниматься в одной из лучших школ района.

Наталья Боуфалик, директор СШ № 2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь: "Дети повели себя так, как будто бы они всегда обучались в этой школе. Для детей здесь созданы хорошие условия. Проведен капитальный ремонт школьной столовой. Есть актовый зал. Есть два спортивных зала. Дети могут полноценно посещать секции и другие занятия во внеурочное время".

Елизавета Панизникова в 3-й школе училась до 7 класса. Признается, все опасения, связанные с переходом в новую школу, развеялись сразу.

Елизавета Панизникова, учащаяся СШ № 2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь: "Я нашла тут общий язык с учителями, которых я даже не знала. Тут больше возможностей. На учебе ничего не изменилось, я так же хорошо учусь. Учителя очень понимающие, всегда помогают всем ученикам абсолютно".

Добротному зданию пустующей школы в самом центре города долго искали применение. Его судьба волновала многих жителей Свислочи.

Озвучила эту проблему и бывшая выпускница школы во время общения президента с молодежью. Алла Валюк сегодня уже студентка Белгосуниверситета. На встрече не просто озвучила вопрос, но и предложила решение - открыть на базе школы площадки для самореализации молодежи.

Алла Валюк, студентка филологического факультета БГУ: "Я сама окончила школу в 2017 году, а в 18-м мою школу закрыли. Здание полностью отремонтированное, и оно сейчас просто стоит. Его никто не может ни купить, ничего с ним не происходит. Там спортзал хороший, хорошие помещения. Это из личного опыта, это не просто из головы".

Прорабатывали этот вопрос и местные власти. Из всех возможных вариантов выбрали оптимальный.

После закрытия средней школы здание 2 года пустовало. Его даже выставляли на торги, но покупателей так и не нашлось. Поэтому местные власти приняли решение открыть здесь спортивно-образовательный центр.

Здание передадут на баланс местной детской спортивной школы. Здесь активно развивают вольную борьбу и волейбол. Занимаются почти 250 детей. Поэтому новые спортивные залы позволят составить оптимальный график тренировок. Более того, активный отдых станет доступным и для жителей самого райцентра.

Роман Яскулд, директор Свислочской СДЮШОР: "Будет спортивный зал для групп начальной подготовки для волейбола. Соответственно, нам это будет большой плюс. Мы хотим на базе этого центра расширить комнату - приспособленный зал для вольной борьбы. Так же там планируется бильярдный и теннисный залы, фитнес-зал для населения".

Так же целый этаж бывшей школы отдадут районному Центру творчества детей и молодежи. Реализовать масштабный проект планируют в этом году. Необходимые средства уже выделены из местного бюджета.