|
Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии проекта "Один день"
04.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Домашнюю фабрику холода собирают из тысячи деталей. Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За 62 года с конвейера сошло более 40 миллионов холодильников. Под одним брендом - сразу 3 завода и 6 тысяч специалистов. Сегодня "Атлант" известен не только как производитель холодильников и морозильников, но и стиральных машин. Как бытовой мороз рождают в огне? Сколько холодильников производят в сутки? И что такое паспорт атлантовца?
Новая серия проекта вечером, сразу после "Панорамы". Смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашнюю фабрику холода собирают из тысячи деталей. Производитель бытовой техники "Атлант" - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За 62...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)