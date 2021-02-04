Источник материала: БT

Стильный дизайн и комфорт на высокой скорости! "Штадлер Минск" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда для Белорусской железной дороги. Это межрегиональные линии бизнес-класса. В этом году Белорусская железная дорога получит 3 электропоезда, в следующем - 7. FLIRT - одна из самых известных моделей поездов "Штадлер" во всем мире. Заказ для нашей страны формировался, в том числе с учетом пожеланий пассажиров. Из комфортных опций - места для велосипедов и колясок, а также кондиционеры с модулем обработки воздуха.

Филипп Бруннер, директор ЗАО "Штадлер Минск": "Улучшенный комфорт, есть WI-FI, есть усилитель для мобильного интернета и GSM. Также это более комфортные сидения во втором и первом классе. Вот эти три поезда мы используем не только для запуска, они пройдут все эти тесты вместе и институтами и государственными авторитетами и поучат сертификаты".

Сегодня на Белорусской железной дороге курсируют 18 электропоездов производства швейцарской компании. А в географии актуальных заказов в Фаниполе - контракты с Норвегией, Венгрией, Словенией и Азербайджаном.