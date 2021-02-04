ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Штадлер Минск" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда

04.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Стильный дизайн и комфорт на высокой скорости! "Штадлер Минск" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда для Белорусской железной дороги. Это межрегиональные линии бизнес-класса. В этом году Белорусская железная дорога получит 3 электропоезда, в следующем - 7. FLIRT - одна из самых известных моделей поездов "Штадлер" во всем мире. Заказ для нашей страны формировался, в том числе с учетом пожеланий пассажиров. Из комфортных опций - места для велосипедов и колясок, а также кондиционеры с модулем обработки воздуха.

Филипп Бруннер, директор ЗАО "Штадлер Минск": "Улучшенный комфорт, есть WI-FI, есть усилитель для мобильного интернета и GSM. Также это более комфортные сидения во втором и первом классе. Вот эти три поезда мы используем не только для запуска, они пройдут все эти тесты вместе и институтами и государственными авторитетами и поучат сертификаты".

Сегодня на Белорусской железной дороге курсируют 18 электропоездов производства швейцарской компании. А в географии актуальных заказов в Фаниполе - контракты с Норвегией, Венгрией, Словенией и Азербайджаном.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стильный дизайн и комфорт на высокой скорости! "Штадлер Минск" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда для Белорусской железной дороги. Это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Е. Дулова: Белорусская государственная академия музыки практически полностью обновила парк инструментов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by