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Е. Дулова: Белорусская государственная академия музыки практически полностью обновила парк инструментов

04.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Консерваторские вопросы в эфире "Беларусь 1". Героиней проекта "Скажинемолчи" стала ректор Белорусской академии музыки Екатерина Дулова. Доктор искусствоведения поделилась подробностями учебных будней главной кузницы академических талантов страны, рассказала, какие специальности в кулуарах называют самыми популярными и чем сегодня богат парк музыкальных инструментов консерватории.

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Это вообще счастье моей ректорской жизни, настоящее счастье. Вот здесь я сегодня могу на всю страну сказать, что практически на сто процентов сегодня Белорусская государственная академия обновила парк инструментов. И программа президентская по оснащению именно нас роялями. Понимаете, для музыканта - это все. У нас на сцене Steinway - самый лучший рояль сегодня, который может быть в образовании музыканта".

Полную версию интервью с ректором Белорусской академии музыки смотрите на YouТube-канале "Беларусь 1". За горячими информационными поводами и новыми героями проекта следите также в телеграм-канале "Скажинемолчи".

 
 
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Консерваторские вопросы в эфире "Беларусь 1". Героиней проекта "Скажинемолчи" стала ректор Белорусской академии музыки Екатерина Дулова. Доктор искусствоведения...
 
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