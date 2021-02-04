Ночью был пожар в квартире на Маяковского - спасли пятерых, в том числе ребенка

Источник материала: Tut.by

На пожаре в столице ночью спасли пятерых, в том числе ребенка. Подробности сообщает сайт МЧС Минска .



Фото: МЧС Минска

О пожаре в квартире на улице Маяковского сообщили ночью 4 февраля (в 2.20).

Когда на место приехали спасатели, в окне квартиры на четвертом этаже было видно открытое пламя. Выяснилось, что загорелось имущество в кухне на площади восемь «квадратов».

Спасатели обнаружили в коридоре горящей квартиры хозяина, в комнате — его гражданскую жену. Оба из-за плотного дыма не могли найти выход. Их вывели из опасной зоны и передали медикам для осмотра. Люди не пострадали.

Сильный дым создавал опасность и для жильцов соседней квартиры. Оттуда вывели семью с восьмилетним ребенком, спасенные не пострадали.

МЧС перечисляет имена сотрудников, участвовавших в спасении людей: Павел Пермяков, Александр Тишковец, Вадим Райкевич, Станислав Островский.

Пожар ликвидировали в 2.41. Его причина устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.