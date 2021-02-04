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Ночью был пожар в квартире на Маяковского - спасли пятерых, в том числе ребенка
04.02.2021 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пожаре в столице ночью спасли пятерых, в том числе ребенка. Подробности сообщает сайт
О пожаре в квартире на улице Маяковского сообщили ночью 4 февраля (в 2.20).
Когда на место приехали спасатели, в окне квартиры на четвертом этаже было видно открытое пламя. Выяснилось, что загорелось имущество в кухне на площади восемь «квадратов».
Спасатели обнаружили в коридоре горящей квартиры хозяина, в комнате — его гражданскую жену. Оба из-за плотного дыма не могли найти выход. Их вывели из опасной зоны и передали медикам для осмотра. Люди не пострадали.
Сильный дым создавал опасность и для жильцов соседней квартиры. Оттуда вывели семью с восьмилетним ребенком, спасенные не пострадали.
МЧС перечисляет имена сотрудников, участвовавших в спасении людей: Павел Пермяков, Александр Тишковец, Вадим Райкевич, Станислав Островский.
Пожар ликвидировали в 2.41. Его причина устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Пожар ликвидировали в 2.41. Его причина устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
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