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Под Гродно собака тонула в озере. На помощь пришли водолазы-спасатели

04.02.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно водолазы-спасатели достали из ледяной воды собаку. Пес каким-то образом оказался в озере Юбилейном и не мог сам выбраться из западни, сообщает МЧС.


Фото: grodno.mchs.gov.by

О ситуации с собакой в водоеме спасателям сообщили в 15.04 3 февраля. На берегу озера находится пожарный аварийно-спасательный отряд, работники которого и отправились к месту происшествия. В шестидесяти метрах от берега виднелась голова пса, который передними лапами держался за кромку льда.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности МЧС, спасатели не смогли остаться равнодушными.
Водолазы-спасатели Максим Шершень и Алексей Крывда используя спасательную доску, приблизились к животному, погрузили собаку на нее и транспортировали на берег. В автомобиле пса отогрели, затем отвезли в подразделение и накормили. Судя по ошейнику, у животного есть хозяин.


Со слов рыбаков, по ледяной поверхности озера большой пес погнался за зайцем и угодил в промоину, где речка Лососянка впадает в озеро.

Фото: grodno.mchs.gov.by

Самостоятельно выбраться ему не удалось. Глубина водоема в этом месте составляет 3−4 метра.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно водолазы-спасатели достали из ледяной воды собаку. Пес каким-то образом оказался в озере Юбилейном и не мог сам выбраться из западни.
 
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