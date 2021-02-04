Под Гродно собака тонула в озере. На помощь пришли водолазы-спасатели

Источник материала: Tut.by

В Гродно водолазы-спасатели достали из ледяной воды собаку. Пес каким-то образом оказался в озере Юбилейном и не мог сам выбраться из западни, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

О ситуации с собакой в водоеме спасателям сообщили в 15.04 3 февраля. На берегу озера находится пожарный аварийно-спасательный отряд, работники которого и отправились к месту происшествия. В шестидесяти метрах от берега виднелась голова пса, который передними лапами держался за кромку льда.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности МЧС, спасатели не смогли остаться равнодушными.

Водолазы-спасатели Максим Шершень и Алексей Крывда используя спасательную доску, приблизились к животному, погрузили собаку на нее и транспортировали на берег. В автомобиле пса отогрели, затем отвезли в подразделение и накормили. Судя по ошейнику, у животного есть хозяин.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Со слов рыбаков, по ледяной поверхности озера большой пес погнался за зайцем и угодил в промоину, где речка Лососянка впадает в озеро.

Самостоятельно выбраться ему не удалось. Глубина водоема в этом месте составляет 3−4 метра.