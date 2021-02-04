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25-летний тренер из Барановичей, который вез в машине «коктейль Молотова», получил два года колонии

04.02.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 февраля в Барановичах огласили приговор 25-летнему тренеру по плаванию, который обвинялся в перевозке горючей жидкости типа «коктейль Молотова», сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст. 295−3 УК (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). Ему назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый свою вину признал частично: он согласился с тем, что перевозил и хранил горючую смесь, но отрицает ее изготовление.

По его словам, горючую жидкость он взял на работе для собственных нужд, возил ее в машине несколько месяцев и не подозревал, что она — горючая.

— Я был в шоке от предъявленных следователем обвинений, — признался мужчина.

Как писал Intex-press, в последнем слове он просил суд не лишать его свободы.

— Я достойный гражданин Беларуси, у меня два высших образования, у меня около 100 учеников, которые за меня переживают, хорошая характеристика из армии (снайпер-разведчик) — я получил звание лейтенанта запаса, и командиры просили остаться по контракту. Я люблю семью, люблю своих детей, и если суд усмотрит мою вину, то прошу не лишать свободы.

Напомним, ранее 5 лет колонии усиленного режима получил 30-летний минчанин, которого задержали в сентябре прошлого года с двумя самодельными «коктейлями Молотова». Мужчину признали виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13, ч. 2 ст. 293) и в незаконном изготовлении, хранении и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 1 ст. 295−3) УК Беларуси.

 
 
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