|
25-летний тренер из Барановичей, который вез в машине «коктейль Молотова», получил два года колонии
04.02.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 февраля в Барановичах огласили приговор 25-летнему тренеру по плаванию, который
Суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст. 295−3 УК (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). Ему назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Обвиняемый свою вину признал частично: он согласился с тем, что перевозил и хранил горючую смесь, но отрицает ее изготовление.
По его словам, горючую жидкость он взял на работе для собственных нужд, возил ее в машине несколько месяцев и не подозревал, что она — горючая.
— Я был в шоке от предъявленных следователем обвинений, — признался мужчина.
Как
— Я достойный гражданин Беларуси, у меня два высших образования, у меня около 100 учеников, которые за меня переживают, хорошая характеристика из армии (снайпер-разведчик) — я получил звание лейтенанта запаса, и командиры просили остаться по контракту. Я люблю семью, люблю своих детей, и если суд усмотрит мою вину, то прошу не лишать свободы.
Напомним, ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я был в шоке от предъявленных следователем обвинений».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)