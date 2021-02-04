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Что происходит в Беларуси 4 февраля
04.02.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в здании суда Московского района пройдет предварительное заседание по «делу Белгазпромбанка», а посол Узбекистана встретится с Лукашенко. В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране.
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В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране.
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