10 человек будут судить по делу о массовых беспорядках в Пинске 9−10 августа

Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело в отношении 10 обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Пинске 9−10 августа , сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.



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По версии обвинения, 9 августа прошлого года они участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам.

В результате 7 сотрудников милиции получили менее тяжкие телесные повреждения, 6 — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 — легкие телесные повреждения, не повлекшие, 54 — побои.

Причиненный преступлением ущерб в сумме более 24 тысяч рублей не возмещен — прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба в солидарном порядке.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Девять из них находятся под стражей, один — под домашним арестом. Двое имеют непогашенную судимость, еще трое ранее привлекались к уголовной ответственности. Один страдает хроническим алкоголизмом и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.

«Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов продолжается. Правоохранительные органы ведут работу по установлению всех участников указанных противоправных действий», — сообщили в прокуратуре.