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Судебный процесс по делу «Белгазпромбанка» начался в Минске
04.02.2021 12:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка.
Об этом сообщают СМИ.
Фигуранты дела доставлены в здание суда на предварительное слушание. Бабарико в их числе нет. Здание суда оцеплено правоохранителями.
Напомним, уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и бывших руководителей ОАО «Белгазпромбанк» 18 января КГБ передало в Генпрокуратуру.
Дело принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь, сообщила вчера пресс-служба.
Процесс проходит в здании суда Московского района. Доступ журналистов на процесс ограничен, официальная причина – сложная эпидемиологическая обстановка. Все остальные активности для любых гражданских лиц отменены до 15:00.
Вокруг здания суда много милиционеров в форме и в гражданском, автобусы, «характерные бусы», автозаки, заграждения.
«Уголовное дело по обвинению Бабарико В. Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 430 УК; Задойко А. М., Бадея К. Г., Шабана С. В., Кузьмича Д. М., Ильясюка А. П., Добролета С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК, Кобяка В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь», - сказано в пресс-релизе суда.
Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.
18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
29 января Виктору Бабарико
На сегодняшний день по решению властей банком поставлена руководить Надежда Ермакова.
(Обновляется)
Фото onliner.by
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В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка. Об этом сообщают...
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