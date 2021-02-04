Судебный процесс по делу «Белгазпромбанка» начался в Минске

В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка.

Об этом сообщают СМИ.

Фигуранты дела доставлены в здание суда на предварительное слушание. Бабарико в их числе нет. Здание суда оцеплено правоохранителями.

Напомним, уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и бывших руководителей ОАО «Белгазпромбанк» 18 января КГБ передало в Генпрокуратуру.

Дело принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь, сообщила вчера пресс-служба.

Процесс проходит в здании суда Московского района. Доступ журналистов на процесс ограничен, официальная причина – сложная эпидемиологическая обстановка. Все остальные активности для любых гражданских лиц отменены до 15:00.

Вокруг здания суда много милиционеров в форме и в гражданском, автобусы, «характерные бусы», автозаки, заграждения.

«Уголовное дело по обвинению Бабарико В. Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 430 УК; Задойко А. М., Бадея К. Г., Шабана С. В., Кузьмича Д. М., Ильясюка А. П., Добролета С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК, Кобяка В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь», - сказано в пресс-релизе суда.

Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

29 января Виктору Бабарико было отказано в праве на апелляцию, и дело направили в Верховный суд. Сам бабарико своей вины не признал.

На сегодняшний день по решению властей банком поставлена руководить Надежда Ермакова.

(Обновляется)

Фото onliner.by