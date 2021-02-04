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М. Грицева: Молодежь хочет активно участвовать в политической жизни страны и в госуправлении

04.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строительство жилья, увеличение возрастного ценза молодежи и закрепление кадров. Эти и другие вопросы обсудили на открытом диалоге в столице. Конструктивный разговор объединил руководство города и инициативную молодежь, в том числе делегатов Всебелорусского собрания. Среди волнующих тем: создание комфортных условий для работы и для отдыха в регионах, развитие медицины и поддержки молодых семей.

Марина Грицева, замдиректора ГП "Минскреклама": "Это вопрос трудоустройства, первого рабочего места, уровень заработной платы, условия труда. Ну и, конечно же, вопрос жилья, арендного жилья, жилья для молодых семей. Конечно, нужно подчеркнуть и то, что сегодня молодежь выступает с инициативой: говорят, что им нужно больше доверять. Молодежь готова, и она хочет активно участвовать как в политической жизни страны, так и в государственном управлении".

Свои предложения молодежь озвучит и во время Всебелорусского народного собрания. До старта масштабного форума, напомним, ровно неделя.

 
 
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Строительство жилья, увеличение возрастного ценза молодежи и закрепление кадров. Эти и другие вопросы обсудили на открытом диалоге в столице. Конструктивный...
 
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