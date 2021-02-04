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«Дочь расстраивается, что дети ее пугаются». История пары с разным цветом кожи
04.02.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители Ширак — марокканцы. Они приехали в Беларусь после учебы в России, но отношения не заладились. Вскоре они уехали… но без маленькой Ширак. Так она оказалась в детском доме. Там любая ссора с ней начиналась со слов «ты черная», а еще было много обзывательств, из которых «негритоска» — самое безобидное. С будущим мужем Димой Ширак познакомилась в клубе. Он признается, что из-за приглушенного освещения даже не сразу заметил, что у девушки темная кожа. С тех пор прошло 8 лет. У пары родилась дочь Эмилия. Однажды в детском садике девочке сказали, что ее мама коричневая. Эмилия переживала по этому поводу, но Ширак и Дима объясняют дочери, что все люди красивые, вне зависимости от цвета кожи или других особенностей. В новом проекте
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