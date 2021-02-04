«Приговор вынесен лишь на показаниях потерпевшей стороны». Гомельчанина осудили за насилие над омоновцем

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомельском областном суде вынесен приговор 24-летнему Алексею Губичу. Его обвиняли в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. Родители смогли увидеть Алексея лишь на приговоре. Парня охраняли аж семь конвоиров. После вердикта отец включил на телефоне композицию End of the Beginning Джейсона Беккера — это любимое произведение его сына-музыканта.



Алексей Губич во втором ряду протестующих за парнем в серой байке

Алексей Губич в СИЗО с 20 октября. 20 сентября он вышел в Гомеле на марш солидарности и был задержан сначала за участие в несанкционированном мероприятии, а затем — за насилие сначала над одним, но после уже над другим сотрудником милиции.

Поскольку суд был закрытым, а с адвоката обвиняемого была взята подписка о неразглашении тайны следствия, детали судебного процесса неизвестны.

Мать обвиняемого Наталья рассказала журналистам, что, по первоначальной версии следствия, Губич напал на сотрудника информационной группы Железнодорожного РОВД, сбил его с ног, а затем нанес ему несколько ударов. После обвинения родители самостоятельно нашли свидетелей, которые снимали в тот день видео инцидента — на нем видно, что обвиняемого в момент падения милиционера рядом нет.

После этого в деле появился другой пострадавший от действий Алексея — омоновец с засекреченной фамилией Иванов И.И.

Губич свою вину не признал.

Прокурор просил назначить ему 5 лет лишения свободы. Суд приговорил парня к трем, а также обязал выплатить пострадавшей стороне Иванову И. И. компенсацию морального вреда в сумме 300 рублей.





Адвокат Алексея Губича Мирослав Кусько уверен, что его подзащитный невиновен, приговор считает необоснованным и незаконным.

— Приговор вынесен лишь на показаниях потерпевшей стороны, не более того. Нарушены основные принципы правосудия, принцип гласности, публичности, принципы презумпции невиновности, — прокомментировал Кусько.