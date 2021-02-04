Судебный процесс по делу «Белгазпромбанка» начался в Минске

В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка.

Об этом сообщают СМИ.

Фигуранты дела доставлены в здание суда на предварительное слушание. Бабарико в их числе нет. Здание суда оцеплено правоохранителями.

Напомним, уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и бывших руководителей ОАО «Белгазпромбанк» 18 января КГБ передало в Генпрокуратуру.

Дело принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь, сообщила вчера пресс-служба.

Процесс проходит в здании суда Московского района. Доступ журналистов на процесс ограничен, официальная причина – сложная эпидемиологическая обстановка. Все остальные активности для любых гражданских лиц отменены до 15:00.

Вокруг здания суда много милиционеров в форме и в гражданском, автобусы, «характерные бусы», автозаки, заграждения.

«Уголовное дело по обвинению Бабарико В. Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 430 УК; Задойко А. М., Бадея К. Г., Шабана С. В., Кузьмича Д. М., Ильясюка А. П., Добролета С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК, Кобяка В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь», - сказано в пресс-релизе суда.

Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Бабарико обвиняют обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег.

Алексей Задойко (бывший первый запред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и.о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления банка Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его сегодня нет. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

29 января Виктору Бабарико было отказано в праве на апелляцию, и дело направили в Верховный суд. Сам бабарико своей вины не признал.

На сегодняшний день по решению властей банком поставлена руководить Надежда Ермакова.

(Обновляется)

Фото onliner.by