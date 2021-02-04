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Ректор медуниверситета: «По политическим причинам у нас не было отчислено ни одного студента»
04.02.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович рассказал, что в 2020-м году количество отчисленных из вуза студентов было не больше, чем обычно. При этом, отметил он, по политическим причинам мед не покинул ни один студент.
Осенью из разных вузов
Сегодня во время пресс-конференции ректор БГМУ Сергей Рубникович рассказал, что, если проводить статистику по студентам, отчисленным, например, в 2020-м, 2019-м, 2018-м годах, то данная цифра в среднем составляет около ста человек. Это ребята, которые оказались без студенческого билета по разным причинам — неуспеваемость, смена места жительства, кто-то понял, что медицина, это не его. Сегодня, привел пример ректор, он визировал заявление студентки 4 курса педиатрического факультета, девушка захотела уйти в IT-сферу.
— В прошлом году у нас точно не больше отчисленных, чем, например, три года назад. Тогда по разными причинам было отчислено 130 человек, — отметил Сергей Рубникович. — Ни по каким политическим причинам у нас не было отчислено ни одного студента.
— На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что отчисленная осенью студентка подала в суд на БГМУ.
— У студентки были неотработанные занятия, неуспеваемость. Буквально через две-три недели после того, как она была отчислена, ее вызывали в ректорат на решение этого вопроса. Было уведомлено официально через почту. Мы звонили родителям, отправляли заказные письма, чтобы она пришла в деканат рассмотреть вопрос о возможном восстановлении. Но, к сожалению, ни родители, ни сама студентка не пришли, — пояснил ситуацию ректор. — В итоге в силе осталось решение, которое было принято.
Других студентов, которые после осени-2020 обращались в суд с заявлениями на университет, отметил ректор, в БГМУ нет.
— Еще раз повторюсь, все студенты, которые имеют хоть мало-мальское желание [учиться], имеют хорошую успеваемость, продолжают учиться, — подчеркнул Сергей Рубникович. — Не секрет, что на всех сессиях, и на нынешней, не все студенты сдали экзамены. Мы, наоборот, идем им навстречу и после вторых передач даем попытки, чтобы, если у человека есть возможность, он сдал и учился дальше.
Напомним, 13 ноября Александр Лукашенко
— Я перепроверил, да, действительно, преданнейшие, но вот так случилось, по-моему, дочка, — рассказал он об одном из писем. По словам Лукашенко, родители девочку «пытались перевоспитывать», но «ей забили голову», в итоге отчислили. Теперь они просят, «если это возможно, верните нашу дочь в университет», по-моему, медицинский.
Всего, по словам Лукашенко, из вузов были отчислены 300 человек.
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Ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович рассказал, что в 2020-м году количество отчисленных из вуза парней и девушек не...
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