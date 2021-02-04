Ректор медуниверситета: «По политическим причинам у нас не было отчислено ни одного студента»

Источник материала: Tut.by

Ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович рассказал, что в 2020-м году количество отчисленных из вуза студентов было не больше, чем обычно. При этом, отметил он, по политическим причинам мед не покинул ни один студент.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: телеграм-канал «Рупар БДМУ»

Осенью из разных вузов приходили сообщения по поводу отчисления студентов по политическим причинам. Студенты медуниверситета сообщали, что без студенческого билета остался 21 человек , потом «более десяти восстановили» . Сам вуз никаких данных не озвучивал .

Сегодня во время пресс-конференции ректор БГМУ Сергей Рубникович рассказал, что, если проводить статистику по студентам, отчисленным, например, в 2020-м, 2019-м, 2018-м годах, то данная цифра в среднем составляет около ста человек. Это ребята, которые оказались без студенческого билета по разным причинам — неуспеваемость, смена места жительства, кто-то понял, что медицина, это не его. Сегодня, привел пример ректор, он визировал заявление студентки 4 курса педиатрического факультета, девушка захотела уйти в IT-сферу.

— В прошлом году у нас точно не больше отчисленных, чем, например, три года назад. Тогда по разными причинам было отчислено 130 человек, — отметил Сергей Рубникович. — Ни по каким политическим причинам у нас не было отчислено ни одного студента.

— На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что отчисленная осенью студентка подала в суд на БГМУ.

— У студентки были неотработанные занятия, неуспеваемость. Буквально через две-три недели после того, как она была отчислена, ее вызывали в ректорат на решение этого вопроса. Было уведомлено официально через почту. Мы звонили родителям, отправляли заказные письма, чтобы она пришла в деканат рассмотреть вопрос о возможном восстановлении. Но, к сожалению, ни родители, ни сама студентка не пришли, — пояснил ситуацию ректор. — В итоге в силе осталось решение, которое было принято.

Других студентов, которые после осени-2020 обращались в суд с заявлениями на университет, отметил ректор, в БГМУ нет.

— Еще раз повторюсь, все студенты, которые имеют хоть мало-мальское желание [учиться], имеют хорошую успеваемость, продолжают учиться, — подчеркнул Сергей Рубникович. — Не секрет, что на всех сессиях, и на нынешней, не все студенты сдали экзамены. Мы, наоборот, идем им навстречу и после вторых передач даем попытки, чтобы, если у человека есть возможность, он сдал и учился дальше.

Напомним, 13 ноября Александр Лукашенко сообщил , что ему идет «вал писем» от родителей отчисленных студентов. Те уверяют, что всегда голосовали и будут голосовать за него, и просят восстановить на учебе их детей.

— Я перепроверил, да, действительно, преданнейшие, но вот так случилось, по-моему, дочка, — рассказал он об одном из писем. По словам Лукашенко, родители девочку «пытались перевоспитывать», но «ей забили голову», в итоге отчислили. Теперь они просят, «если это возможно, верните нашу дочь в университет», по-моему, медицинский.

Всего, по словам Лукашенко, из вузов были отчислены 300 человек.