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Мужчину, который в телеграм-канале предлагал «расстрелять» чаусских чиновников, отправили на «химию»
04.02.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителю Чаусов вынесли приговор за угрозу убийством,
Уголовное дело в отношении жителя Чаусов
Суд установил, что 50-летний обвиняемый Д. с 9 по 15 августа 2020 года через мобильный телефон написал в телеграм-канале «Чаусы97%» текстовое сообщение с призывом «расстрелять» председателя Чаусского районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо.
— При этом подозреваемый не ограничил доступ других пользователей сети Интернет к этому сообщению. Потерпевшие, узнав об угрозе в свой адрес, восприняли ее реально и опасались ее осуществления, — сообщили в Генпрокуратуре.
Вначале милиция провела проверку и передала дело в Чаусский районный отдел Следственного комитета. Начальник отдела СК решил не возбуждать дело: следствие посчитало, что в действиях Д. нет уголовно наказуемого деяния.
Прокурор Чаусского района, изучив материалы проверки, решил иначе. Он принял во внимание «сведения о личности Д., который характеризовался склонностью к насильственным действиям», отменил решение следствия — и возбудил уголовное дело за угрозу убийством частно-публичного обвинения, а Чаусский райотдел Следственного комитета провел предварительное расследование.
Суд решил, что Д. виновен в угрозе убийством, и вынес приговор — год «химии». Мобильный телефон обвиняемого конфисковали в доход государства как средство совершения преступления.
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Мужчину, который в телеграм-канале предлагал «расстрелять» чаусских чиновников, отправили на «химию»
Ранее следствие не нашло в действиях автора сообщения уголовно наказуемого деяния.
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