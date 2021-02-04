Мужчину, который в телеграм-канале предлагал «расстрелять» чаусских чиновников, отправили на «химию»

Источник материала: Tut.by

Жителю Чаусов вынесли приговор за угрозу убийством, сообщает Генпрокуратура. Мужчина разместил в телеграм-канале сообщение с призывом «расстрелять» председателя Чаусского районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо. 50-летнему обвиняемому назначили наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа — «химию».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: William Hook / Unsplash

Уголовное дело в отношении жителя Чаусов возбудил прокурор — ранее следствие не нашло в действиях автора сообщения уголовно наказуемого деяния.

Суд установил, что 50-летний обвиняемый Д. с 9 по 15 августа 2020 года через мобильный телефон написал в телеграм-канале «Чаусы97%» текстовое сообщение с призывом «расстрелять» председателя Чаусского районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо.

— При этом подозреваемый не ограничил доступ других пользователей сети Интернет к этому сообщению. Потерпевшие, узнав об угрозе в свой адрес, восприняли ее реально и опасались ее осуществления, — сообщили в Генпрокуратуре.

Вначале милиция провела проверку и передала дело в Чаусский районный отдел Следственного комитета. Начальник отдела СК решил не возбуждать дело: следствие посчитало, что в действиях Д. нет уголовно наказуемого деяния.

Прокурор Чаусского района, изучив материалы проверки, решил иначе. Он принял во внимание «сведения о личности Д., который характеризовался склонностью к насильственным действиям», отменил решение следствия — и возбудил уголовное дело за угрозу убийством частно-публичного обвинения, а Чаусский райотдел Следственного комитета провел предварительное расследование.

Суд решил, что Д. виновен в угрозе убийством, и вынес приговор — год «химии». Мобильный телефон обвиняемого конфисковали в доход государства как средство совершения преступления.