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Пройдено больше километра реки. В Петриковском районе пятый день ищут провалившихся под лед мужчин
04.02.2021 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Припяти в Петриковском районе до сих пор ищут провалившихся под лед местных жителей, сообщают в ОСВОДе.
Водолазы ОСВОДа и республиканского отряда спецназначения МЧС с помощью спецоборудования и техники ищут утонувших на протяжении вот уже пяти дней. Говорят, прошли уже больше километра реки. Поиски осложняют большие глубины (они в этих местах достигают 12-ти метров), тонкий лед и быстрое течение.
Напомним,
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Поиски осложняют большие глубины (они в этих местах достигают 12-ти метров), тонкий лед и быстрое течение.
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