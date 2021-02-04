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Пройдено больше километра реки. В Петриковском районе пятый день ищут провалившихся под лед мужчин

04.02.2021 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Припяти в Петриковском районе до сих пор ищут провалившихся под лед местных жителей, сообщают в ОСВОДе.


Фото: ОСВОД

Водолазы ОСВОДа и республиканского отряда спецназначения МЧС с помощью спецоборудования и техники ищут утонувших на протяжении вот уже пяти дней. Говорят, прошли уже больше километра реки. Поиски осложняют большие глубины (они в этих местах достигают 12-ти метров), тонкий лед и быстрое течение.

Напомним, трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин. Дежурный по паромной переправе заметил провалившихся людей и до приезда спасателей попытался оказать им помощь, но вскоре мужчины ушли под лед.

 
 
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Поиски осложняют большие глубины (они в этих местах достигают 12-ти метров), тонкий лед и быстрое течение.
 
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