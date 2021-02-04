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Судебный процесс по делу «Белгазпромбанка» начался в Минске

04.02.2021 14:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка.

Об этом сообщают СМИ.

Фигуранты дела доставлены в здание суда на предварительное слушание. Бабарико в их числе нет. Здание суда оцеплено правоохранителями.

Напомним, уголовное дело в отношении Виктора Бабарико и бывших руководителей ОАО «Белгазпромбанк» 18 января КГБ передало в Генпрокуратуру.

Дело принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь, сообщила вчера пресс-служба.

Процесс проходит в здании суда Московского района. Доступ журналистов на процесс ограничен, официальная причина – сложная эпидемиологическая обстановка. Все остальные активности для любых гражданских лиц отменены до 15:00.

Вокруг здания суда много милиционеров в форме и в гражданском, автобусы, «характерные бусы», автозаки, заграждения.

«Уголовное дело по обвинению Бабарико В. Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 430 УК; Задойко А. М., Бадея К. Г., Шабана С. В., Кузьмича Д. М., Ильясюка А. П., Добролета С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК, Кобяка В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь», - сказано в пресс-релизе суда.

Сообщается, что на заседании присутствует Юрий Вознесенский, который соласился сотрудничать с властями и теперь "уполномочен" вести диалог с оппозицией.

Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и «отмывании» денег.

Топ-менеджеры:

  • Алексей Задойко (бывший первый запред правления Белгазпромбанка), 
  • Кирилл Бадей (и.о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), 
  • Сергей Шабан (зампред правления банка Белгазпромбанка), 
  • Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), 
  • Александр Ильясюк (зампред правления банка), 
  • Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. 
  • Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его сегодня нет. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

Что такое досудебное соглашение

Досудебное соглашение – документ, которым обвиняемый обязуется помогать следствию. Рассказать только о своем участии недостаточно, это значит, что правило распространяется только на групповые преступления. Если он исполнил свои обязательства, то может рассчитывать на смягчение наказания.

29 января Виктору Бабарико было отказано в праве на апелляцию, и дело направили в Верховный суд. Сам бабарико своей вины не признал.

На сегодняшний день по решению властей банком поставлена руководить Надежда Ермакова.

(Обновляется)

Фото onliner.by

 
 
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В Беларуси 4 февраля началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и других бывших топ-менеджеров банка. Об этом сообщают...
 
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