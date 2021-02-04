Юрий Воскресенский о действиях Виктора Бабарико: не может спасти даже своих людей

Источник материала: БT

Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло сегодня в Верховном суде.



Как сообщалось, бывший председатель правления Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Сегодня на заседании Бабарико не присутствовал. С шестью другими обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам.









Поддержать обвиняемых пришел и координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Вот его комментарий касательно действий главного фигуранта.







Смотрите также:







