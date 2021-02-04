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Юрий Воскресенский о действиях Виктора Бабарико: не может спасти даже своих людей
04.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло сегодня в Верховном суде.
Как сообщалось, бывший председатель правления Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Сегодня на
Поддержать обвиняемых пришел и координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Вот его комментарий касательно действий главного фигуранта.
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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло сегодня в...
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