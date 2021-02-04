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О. Ясинский: Решение запрета телеканалов войдет в историю Украины как самая большая глупость

04.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Западные оценщики, казалось бы, вот-вот разразятся гневными комментариями и санкциями. Но нет. Их лицемерие поражает. Великобритания вслед за США похвалила диктаторские начинания слуги народа. Впрочем, такие непопулярные решения точно войдут в историю Украины как самая большая глупость. Так высказался журналист-международник Олег Ясинский, который работает в Чили.


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Западные оценщики, казалось бы, вот-вот разразятся гневными комментариями и санкциями. Но нет. Их лицемерие поражает. Великобритания вслед за США похвалила...
 
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