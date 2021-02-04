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В Минске проходит предварительное заседание Верховного суда по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

04.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске проходит предварительное судебное заседание Верховного суда по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Как сообщалось, бывший председатель правления Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Сегодня на заседании Бабарико не присутствует. С шестью другими обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит предварительное судебное заседание Верховного суда по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Как сообщалось, бывший председатель правления...
 
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