Сильный снегопад осложнил дорожные условия в Минске и регионах

Источник материала: БT

Беларусь засыпает. Обильный снегопад осложнил дорожные условия. В Гродно скорость движения снизилась, образовались 10-балльные заторы. Сложностей добавляет и сильный ветер. ГАИ работает в усиленном режиме. Помогают водителям и сопровождают колонны уборочной техники.

Снегопад затрудняет движение общественного транспорта и в Минске. В столице с самого утра работает снегоуборочная техника: 700 единиц машин и порядка 780 работников заняты на расчистке улиц. О сильных снегопадах предупреждает и Минэнерго. Мы будем следить за оперативной информацией.