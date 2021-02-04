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Сильный снегопад осложнил дорожные условия в Минске и регионах

04.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь засыпает. Обильный снегопад осложнил дорожные условия. В Гродно скорость движения снизилась, образовались 10-балльные заторы. Сложностей добавляет и сильный ветер. ГАИ работает в усиленном режиме. Помогают водителям и сопровождают колонны уборочной техники.

Снегопад затрудняет движение общественного транспорта и в Минске. В столице с самого утра работает снегоуборочная техника: 700 единиц машин и порядка 780 работников заняты на расчистке улиц. О сильных снегопадах предупреждает и Минэнерго. Мы будем следить за оперативной информацией.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Беларусь засыпает. Обильный снегопад осложнил дорожные условия. В Гродно скорость движения снизилась, образовались 10-балльные заторы. Сложностей добавляет и...
 
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