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BYPOL опубликовал письмо Кубракова в Совбез с жалобой на мягкость наказаний

04.02.2021 15:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Объединение силовиков BYPOL опубликовало в своем телеграм-канале письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова Госсекретариату Совет Безопасности с просьбой повлиять на решения судов Минской области: много штрафов, но мало арестов.

Акции протеста, которые начались сразу после президентских выборов, наиболее многолюдны по воскресеньями. Приводится статистика, согласно которой в период с 1 октября по 9 ноября на протестах в будние дни задержан 1 321 человек, а в воскресенья – 2 489.

В письме говорится, что суды Минской области (г. Жодино, Червень, Слуцк, Березино и т.д.), в отличие от самого Минска, назначают недостаточно жесткие, не соизмеримые наказания по статье 23.34 КоАП.

Приводится пример: после задержаний на акции 1 ноября судьи Минской области рассмотрели 164 протокола, и присудили сутки только одному человеку. 83 человека были оштрафованы и освобождены, еще 80 процессов были перенесены, поэтому люди тоже вышли на свободу. В Минске в тот же день 66 раз приговорили к аресту и только 5 раз назначили штраф.

«Подобная практика, по мнению ГУВД Мингорисполкома, ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной деятельности.

На основании изложенного, прошу оказать содействие в обеспечении принципов соразмерности наказания относительно совершенным противоправным деяниям», - говорится в письме.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов  были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.

Арестовывают представителей СМИ, деятелей культуры и искусства, политиков и студентов. 12 января были задержаны журналист Андрей Александров и его девушка Ирина, в отношении их возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании протестов. 31 января арестовали продюсера и режиссера Карину Хацкалеву, которая пришла встретить вышедшего из ЦИП артиста филармонии Дениса Иванова.

 
Теги: Минск
 
 
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Объединение силовиков BYPOL опубликовало в своем телеграм-канале письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова Госсекретариату Совет Безопасности с просьбой...
 
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