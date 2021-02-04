Железнодорожники расчищают пути для бесперебойного сообщения поездов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Свыше 1200 работников 11 специальных железнодорожных комплексов заняты на очистке путей для своевременного проезда грузовых и пассажирских составов. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

Железнодорожники очищают платформы и рельсовые пути. Нарушений в расписании движения пока удается избежать, поезда следуют в штатном режиме. Наиболее активно работы ведутся в Барановичском и Минском отделениях Белорусской железной дороги.

В Беларуси сохраняются сложные метеоусловия. Высота снежного покрова во многих районах достигла 32 сантиметров. Больше всего снега выпало в Гродненской области, где сугробы выросли уже почти до полуметра .

Характер погоды синоптики называют противоречивым. По большей части территории страны прошли осадки различной интенсивности: снег, мокрый снег, по югу страны дождь. Ночью в западных районах республики отмечались сильные осадки. По юго-восточной половине страны сгущались туманы. Местами наблюдался слабый гололед и налипание мокрого снега.

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