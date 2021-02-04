﻿ Каштановый капучино и ягодный раф или шоколад-латте. В Гродно стартовал большой фестиваль кофе. 21.by
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Каштановый капучино и ягодный раф или шоколад-латте. В Гродно стартовал большой фестиваль кофе

04.02.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно стартовал большой гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5 рубля. TUT.BY посмотрел, чем будут угощать гродненцев почти две с половиной недели. Кстати, фестиваль будет проходить с 4 по 21 августа не только в Гродно, но и в Минске, Бресте и Гомеле.

Кофейня «Чашки & Ложки»


Что входит в сет:
• Капучино с добавлением домашнего мандаринового сиропа, 200 мл
• Апельсиновый чизкейк, 100 гр
Адрес: ул. Большая Троицкая, 9
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье: 11.00 — 23.00, пятница-суббота: 11.00 — 24.00

Кафе «GARAGE»


Что входит в сет:
• Ароматный латте с нотами печеного ореха, 180 мл
• Десерт из творожного мусса и сочной малины, 108 гр
Адрес: проспект Я. Купалы, 87
Время работы: 10.00 — 23.00

Поляна City


Что входит в сет:
• Капучино «Розовое Небо», 300мл
• Миндальный Круассан «Подпись Шефа», 190 грамм.
Адрес: ул. Советская, 25
Время работы: воскресенье-четверг: 09.00 — 00.00, пятница: 09.00 — 02.30, суббота: 09.00 — 04.30

Кофейня «КАВАЛАВА»


Что входит в сет:
• Медовый Раф с халвой, 250 мл
• Пирожное «Павлова», 80 грамм
Адрес: ул. С. Батория, 6

Время работы: понедельник-четверг: 10.00 — 22.00, пятница-воскресенье: 10.00 — 23.00

Джезва


Что входит в сет:
• Яблочный крамбл с карамелизированным яблоком, пряностями и меренгой, 140 грамм
• Медовый раф с цветочным медом и мускатным орехом, 200 мл
Адрес: ул. Советская, 5
Время работы: понедельник-пятница: 8.00 — 23.00, суббота-воскресенье: 9.00 — 23.00

Кофейня «Доппио»


Что входит в сет:
• Горячий шоколад-латте, 250 мл
• Пряный пирог с финиковой карамелью, 100 грамм/30 мл
Адрес: ул. Замковая, 12а
Время работы: 10.00 — 23.00

Кафе «Ферма»


Что входит в сет:
• Ягодный раф на основе крафтового сиропа, сваренного по авторскому рецепту нашего бариста, 300 мл
• Смородиновый наполеон на ванильных слоеных коржах, пропитанный домашним ягодным кремом. Яркий оттенок торту придают исключительно натуральные ягоды, используемые при приготовлении, 230 грамм
Адрес: ул. Дубко, 17 (ТЦ Old City, 1 этаж)
Время работы: воскресенье-четверг: 10.00 — 21.00, пятница-суббота: 10.00 — 22.00

Кофейня «Виленская»


Что входит в сет:
• Каштановый капучино с карамельным попкорном, 200 мл
• Шоколадные панкейки с творожно-ягодной прослойкой, 230 гр
Адрес: ул. Виленская, 6
Время работы: понедельник-четверг: 12.00 — 00.00, пятница-суббота: 12.00 — 02.00, воскресенье: 12.00 — 00.00

Гастробар «Shakespeare's corner» (Уголок Шекспира)


Что входит в сет:
• Клубнично-зефирный латте, 210 мл
• Теплые вафли и холодное мороженое, 210 гр
В зависимости от очередности дегустации элементов сета послевкусие может изменяться от сладковатого до кисловатого
Адрес: ул. Дзержинского 1/1
Время работы: 11.30 — 22.30

Посетителей фестиваля ждут подарки от Генерального партнера Альфа-Банка. При оплате гастросета карточкой Альфа-Банка гостям предложат вкусный бонус при следующем посещении.

На фестиваль также возвращается механика по сбору печатей для получения призов. Чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от партнера фестиваля Domino’s Pizza. Помимо этого, у подписчиков социальных сетей гастрофеста будет возможность получить часы «Луч» от партнера фестиваля ОАО «Минский часовой завод», дизайн которых был разработан специально для Gastrofest.Кофе.

Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном telegram-канале. Следить за новостями гастрофеста можно на сайте gastrofest.by, а также в аккаунте в Instagram @gastrofest.grodno.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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В Гродно стартовал большой гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5...
 
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