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Каштановый капучино и ягодный раф или шоколад-латте. В Гродно стартовал большой фестиваль кофе
04.02.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно стартовал большой гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5 рубля. TUT.BY посмотрел, чем будут угощать гродненцев почти две с половиной недели. Кстати, фестиваль будет проходить с 4 по 21 августа не только в Гродно, но и в
Кофейня «Чашки & Ложки»
Что входит в сет:
Кафе «GARAGE»
Что входит в сет:
Поляна City
Что входит в сет:
Кофейня «КАВАЛАВА»
Что входит в сет:
Время работы: понедельник-четверг: 10.00 — 22.00, пятница-воскресенье: 10.00 — 23.00
Джезва
Что входит в сет:
Кофейня «Доппио»
Что входит в сет:
Кафе «Ферма»
Что входит в сет:
Кофейня «Виленская»
Что входит в сет:
Гастробар «Shakespeare's corner» (Уголок Шекспира)
Что входит в сет:
Посетителей фестиваля ждут подарки от Генерального партнера Альфа-Банка. При оплате гастросета карточкой Альфа-Банка гостям предложат вкусный бонус при следующем посещении.
На фестиваль также возвращается механика по сбору печатей для получения призов. Чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от партнера фестиваля Domino’s Pizza. Помимо этого, у подписчиков социальных сетей гастрофеста будет возможность получить часы «Луч» от партнера фестиваля ОАО «Минский часовой завод», дизайн которых был разработан специально для Gastrofest.Кофе.
Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном telegram-канале. Следить за новостями гастрофеста можно на сайте gastrofest.by, а также в аккаунте в Instagram @gastrofest.grodno.
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В Гродно стартовал большой гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5...
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