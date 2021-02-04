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Читатели: с утра на этажах офиса компании «Гринрозница» в Минске работают правоохранители
04.02.2021 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане сообщают, что правоохранительные органы с утра работают в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72. Их интерес касается этажей, на которых расположен офис компании «ГРИНрозница», которая представляет гипермаркеты Green.
— С самого утра, с восьми часов, на третьем-четвертом этажах бизнес-центра «Дельта» стоят ребята молодые — контролируют все. Здесь расположены офисы компании Green. Внизу — серая газель с тонированными стеклами, — сообщил читатель TUT.BY.
Действительно, офис компании ООО «ГРИНрозница» находится в этом бизнес-центре.
Пока неизвестно, кто именно из силовых органов работает на месте. Приехавшие — в штатском. По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе — специалисты Департамента финансовых расследований.
— Сотрудники офиса выходят покурить в сопровождении этих ребят, — говорит очевидец. — И возвращаются обратно.
TUT.BY уже несколько часов пытается связаться с сотрудниками компании «Гринрозница» — пока безуспешно: телефоны в основном недоступны. Несколько читателей сообщили, что их родные, работающие в офисе, не выходят на связь.
В Департаменте финансовых расследований отказались от комментариев по этой теме, уточнив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
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Минчане сообщают, что правоохранительные органы с утра работают в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72. Их интерес касается этажей, на которых расположен офис...
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