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Белэнерго о снегопадах: есть только единичные отключения электричества

04.02.2021 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сильные снегопады в Беларуси не повлияли на функционирование энергосистемы Беларуси, сообщили в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

© Sputnik
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Погода существенно ухудшилась в республике в ночь на четверг 5 февраля: усилился ветер, прошли обильные осадки – снег и мокрый снег.

"Информация по электроснабжению на 15:00 – обстановка по-прежнему рабочая. Периодически фиксируются только единичные отключения по отдельным областям", – сказали в Белэнерго.

Там также уточнили, что обрывы ЛЭП оперативно устраняются дежурными бригадами. В объединении оценили текущую ситуацию со снабжением населения электричеством как на уровне обычных суток с нормальной погодой.

По информации синоптиков, в пятницу 6 февраля ночью и утром местами ожидается небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, а температура воздуха составит от –7 до –14°С.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В объединении оценили текущую ситуацию со снабжением населения электричеством как на уровне обычных суток с нормальной погодой.
 
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