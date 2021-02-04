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Белэнерго о снегопадах: есть только единичные отключения электричества
04.02.2021 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сильные снегопады в Беларуси не повлияли на функционирование энергосистемы Беларуси, сообщили в пресс-службе ГПО "Белэнерго".
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Погода существенно ухудшилась в республике в ночь на четверг 5 февраля: усилился ветер, прошли обильные осадки – снег и мокрый снег.
"Информация по электроснабжению на 15:00 – обстановка по-прежнему рабочая. Периодически фиксируются только единичные отключения по отдельным областям", – сказали в Белэнерго.
Там также уточнили, что обрывы ЛЭП оперативно устраняются дежурными бригадами. В объединении оценили текущую ситуацию со снабжением населения электричеством как на уровне обычных суток с нормальной погодой.
По информации синоптиков, в пятницу 6 февраля ночью и утром местами ожидается небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, а температура воздуха составит от –7 до –14°С.
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В объединении оценили текущую ситуацию со снабжением населения электричеством как на уровне обычных суток с нормальной погодой.
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