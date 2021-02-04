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В Малорите расторгают договор аренды с мастерской товаров с вышивкой. Ранее их проверяла охрана труда

04.02.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Малорите расторгают договор аренды с мастерской товаров с аутентичной вышивкой «Мой родны кут». Об этом стало известно 4 февраля, сообщает телеграм-канал Khliabets.


Создатель мастерской Антон Толошко

Три дня назад в мастерскую с проверкой пришла инспекция по охране труда. Они выявили несколько нарушений и сказали исправить.

«Мой родны кут» — это мастерская товаров с вышивкой. Основал ее уроженец Малориты Антон Талашко. Идея вышивать пришла ему еще в 2015 году, когда он учился на пятом курсе университета.

На швейное дело Антон откладывал со стипендий. И когда он уже полгода творил своими силами, в том числе и финансовыми, ему позвонили из брестского фонда регионального развития: «Приезжайте и расскажите о том, что делаете». Как оказалось, у них появилась идея подать заявку на конкурс в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН).

Как итог — 13 000 евро помощи в 2016 году. На эти деньги Антон приобрел швейно-вышивальную машину, компьютер, стол и программу для разработки дизайна.

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