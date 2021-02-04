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В Малорите расторгают договор аренды с мастерской товаров с вышивкой. Ранее их проверяла охрана труда
04.02.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Малорите расторгают договор аренды с мастерской товаров с аутентичной вышивкой
Три дня назад в мастерскую с проверкой пришла инспекция по охране труда. Они выявили несколько нарушений и сказали исправить.
«Мой родны кут» — это мастерская товаров с вышивкой. Основал ее уроженец Малориты Антон Талашко. Идея вышивать пришла ему еще в 2015 году, когда он учился на пятом курсе университета.
На швейное дело Антон откладывал со стипендий. И когда он уже полгода творил своими силами, в том числе и финансовыми, ему позвонили из брестского фонда регионального развития: «Приезжайте и расскажите о том, что делаете». Как оказалось, у них появилась идея подать заявку на конкурс в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН).
Как итог — 13 000 евро помощи в 2016 году. На эти деньги Антон приобрел швейно-вышивальную машину, компьютер, стол и программу для разработки дизайна.
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В Малорите расторгают договор аренды с мастерской товаров с вышивкой. Ранее их проверяла охрана труда
Охрана труда выявила несколько нарушений и сказала их исправить.
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