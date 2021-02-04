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Минск попал в список самых безопасных столиц Европы

04.02.2021 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев ― Sputnik. Минск вошел в число самых безопасных столиц Европы, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Столица Беларуси попала в список благодаря концепции "Добрая дорога", осуществляемой ГАИ. Количество погибших с 2006 по 2018 годы на минских дорогах снизилось в 4,5 раза, при этом темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских. Показатели безопасности движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных столиц мира - Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.

В ближайшей пятилетке, по словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Минска Андрея Зырянова, мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях, будет больше.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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"Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением и так далее", - отметил Зырянов.

В декабре 2020 года начальник столичной ГАИ Сергей Бабич в пресс-центре Sputnik заявил, что в ближайшее время на МКАД появятся электронные табло с предупреждением о ДТП. Пока же на Минской кольцевой работает только система, которая показывает температурный режим и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Безопасность движения на дорогах в белорусской столице, по оценкам ГАИ, такая же, как в Берлине, Вене, Праге и Стокгольме.
 
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