Минск попал в список самых безопасных столиц Европы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев ― Sputnik. Минск вошел в число самых безопасных столиц Европы, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Столица Беларуси попала в список благодаря концепции "Добрая дорога", осуществляемой ГАИ. Количество погибших с 2006 по 2018 годы на минских дорогах снизилось в 4,5 раза, при этом темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских. Показатели безопасности движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных столиц мира - Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.

В ближайшей пятилетке, по словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Минска Андрея Зырянова, мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях, будет больше.

"Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением и так далее", - отметил Зырянов.

В декабре 2020 года начальник столичной ГАИ Сергей Бабич в пресс-центре Sputnik заявил, что в ближайшее время на МКАД появятся электронные табло с предупреждением о ДТП. Пока же на Минской кольцевой работает только система, которая показывает температурный режим и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.