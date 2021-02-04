|
Минск попал в список самых безопасных столиц Европы
04.02.2021 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев ― Sputnik. Минск вошел в число самых безопасных столиц Европы, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
Столица Беларуси попала в список благодаря концепции "Добрая дорога", осуществляемой ГАИ. Количество погибших с 2006 по 2018 годы на минских дорогах снизилось в 4,5 раза, при этом темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских. Показатели безопасности движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных столиц мира - Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.
В ближайшей пятилетке, по словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Минска Андрея Зырянова, мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях, будет больше.
© Sputnik / Сергей Пушкин
"Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением и так далее", - отметил Зырянов.
В декабре 2020 года начальник столичной ГАИ Сергей Бабич в пресс-центре Sputnik заявил, что в ближайшее время на МКАД появятся электронные табло с предупреждением о ДТП. Пока же на Минской кольцевой работает только система, которая показывает температурный режим и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность движения на дорогах в белорусской столице, по оценкам ГАИ, такая же, как в Берлине, Вене, Праге и Стокгольме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)