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Житель Березы пожаловался в суд на собакозаводчицу, которая продала ему «невоспитанного щенка»

04.02.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд Ивацевичского района обратился житель Березы. Мужчина пожаловался, что щенок болонки, которого ему продали, был блохастым и не отвечал определенным требованиям по воспитанию: лаял, ходил в туалет, куда попало.


Мальтийская болонка. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

В первой половине прошлого года житель Березы решил купить себе собаку породы болонка, пишет газета «Івацэвіцкі веснік». Знакомый посоветовал ему обратиться в Ивацевичи к собакозаводчице, которая занимается разведением собак декоративных пород. Через некоторое время покупатель и продавец встретились в Ивацевичах и мужчина приобрел щенка.

Со временем хозяин разочаровался в своей собаке. Ему не нравилось, что щенок ходил в туалет, где попало, и лаял. Более того он обнаружил, что у питомца блохи. Чтобы решить последнюю проблему, он стал коротко стричь болонку. В итоге он позвонил бывшей хозяйке собаки и потребовал забрать щенка и вернуть ему деньги. Женщина согласилась на его условия, но когда увидела полулысую болонку, отказалась принимать ее обратно.

Мужчина оставил собаку и уехал домой в Березу без денег, а через несколько месяцев обратился в суд. На заседании выступил собаковод, который пояснил, что покупка питомца, зачастую, лотерея: даже щенки из одного помета могут сильно отличаться по характеру друг от друга.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

 
 
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