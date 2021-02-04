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Задержан директор ГУМа и бывший зампред Мингорисполкома Александр Крепак - за взятку в 2525 рублей

04.02.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 2 февраля задержали за взятку директора ГУМа. Об этом TUT.BY рассказал очевидец, сейчас информацию подтвердил госизданиям Следственный комитет.


Фото: "Минск-Новости"

Один из минчан был свидетелем задержания человека, похожего на директора ГУМа, вечером 2 февраля.

— Задержали его возле машины недалеко от «Арена-Сити». Он доставал из сумки пакет с деньгами, их пересчитывали, сверяли номера купюр с какими-то записями, сотрудники в черной одежде составляли протокол, вели съемку. Мужчина вел себя спокойно.

Очевидец отмечает: прохожие слышали, как силовики посоветовали задержанному позвонить жене.

— Звучала фраза: вы же бывший госслужащий, вы, наверное, понимаете, что домой не скоро попадете. Его автомобиль Geely оставался стоять на парковке.

Утром 4 февраля TUT.BY связывался с ГУМом — там отметили, что директора Александра Крепака на рабочем месте нет, но от комментариев отказались.

В пресс-службе МВД посоветовали следить за информацией в официальных телеграм-каналах.

Позже в государственных СМИ появилась информация со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову. Информация о задержании подтвердилась. Задерживали Крепака сотрудники ГУБОПиК, во время получения взятки — 2525 рублей, «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». В Следственном комитете заявили о системном характере противоправной деятельности, идет расследование.

Александр Крепак стал директором ГУМа в мае 2020-го. До этого он был зампредом Мингорисполкома по экономике с марта 2017 года.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В публичном пространстве Крепак был более заметен на посту главы Московского района, который занимал до поста зампреда Мингорисполкома, рассказывал TUT.BY. Он неплохо развивал коммуникацию власти с бизнесом, а также лично по выходным объезжал район на велосипеде, чтобы заметить проблемы, которые требуют решения. Один из высокопоставленных чиновников в конце 2016 года в личной беседе с TUT.BY отмечал, что Московский район — один из немногих, где нет явных проблем.

На посту зампреда Мингорисполкома Крепак тоже в числе прочего развивал общение власти и бизнеса — создал общественную приемную для предпринимателей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 2 февраля задержали за взятку директора ГУМа. Об этом TUT.BY рассказал очевидец, сейчас информацию подтвердил госизданиям Следственный комитет.
 
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