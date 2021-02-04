Может ли МВД давать установку, как наказывать протестующих? BYPOL опубликовал документ, ведомство опровергло

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала документ , в котором, как утверждается, глава МВД обращается в Совет безопасности по вопросу назначения наказания задержанным за участие в акциях протеста. Отмечается, что в Минске суды гораздо чаще назначают административный арест, чем в Минской области — там чаще дают штрафы, якобы «подобная практика ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной активности». В пресс-службе МВД документ назвали фейком.



Фото: TUT.BY

В обращении, которое опубликовала инициатива BYPOL, отмечается, что в связи с проведением президентских выборов на территории Беларуси, и особенно в Минске, «еженедельно фиксируются факты групповых нарушений Закона «О массовых мероприятиях», протесты особенно активизируются по выходным. Указывается, что с 1 октября по 9 ноября 2020 года в Минске задержано 3810 человек, из них в будние дни — 1321 (то есть 35%), по воскресеньям — 2489 (то есть 65%). Судя по приведенным данным, больше всего задержанных было 8 ноября — более тысячи людей поместили в ИВС и ЦИП на Окрестина в Минске, в ИВС Жодино. Задержанные в этот день рассказывали о том, что при задержании их избивали, в изоляторах издевательства продолжились.

В опубликованном документе идет речь о том, что «судами Минска более активно применяется в качестве наказания такая мера, как административный арест — в среднем от 10 до 20 суток (в том числе по совокупности), менее активно — штраф, в среднем от 30 до 50 базовых величин, что в целом способствует принципу соразмерности наказания уровню совершенного гражданином проступка, а также (при применении взыскания в виде ареста до 20 суток) обеспечивает оперативность проведения необходимых следственных действий при признании задержанного лица подозреваемым по уголовному делу. Указывается, что с 1 октября по 9 ноября 2020 года Следственный комитет возбудил 137 уголовных дел в отношении задержанных граждан.

Тем временем суды Минской области, судьи которых по скайпу рассматривали дела доставленных в ИВС Жодино, чаще назначали по ст. 23.34 КоАП штраф (от 5 до 15 базовых величин), арест применялся менее активно (от 4 до 6 суток), «что не в полной мере соответствует принципу неотвратимости наказания», «подобная практика ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной активности», указывается в опубликованном обращении. Также в документе высказана просьба к государственному секретариату Совета безопасности «оказать содействие в обеспечении принципов соразмерности наказания».

При наложении административного взыскания учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения и личность физического лица, совершившего административное правонарушение, степень его вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность. По закону, административный арест не может применяться: к беременным женщинам;

несовершеннолетним;

инвалидам І и ІІ группы;

женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;

к лицам, имеющим на иждивении инвалидов І группы;

к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими 80-летнего возраста;

сотрудникам МВД, СК, ГКСЭ, ДФР КГК, МЧС, военнослужащим срочной военной службы;

судьям и народным заседателям;

депутатам парламента;

лицам, занимающим высшую государственную должность, и лицам, должность которых включена в кадровый реестр главы государства.

Мы обратились к пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой с вопросом, подписывал ли такое обращение министр Иван Кубраков, однако представитель ведомства отказалась предоставить комментарий. В государственном секретариате Совбеза получить комментарий также не удалось, хотя там выразили сомнение, что такое письмо поступало в адрес ведомства, которое курирует силовой блок в стране.

Несколько моментов в документе вызывают вопросы. Во-первых, при формировании позиции идет ссылка на мнение ГУВД Мингорисполкома, хотя стоит подпись Кубракова, который уже занимает пост министра. Во-вторых, идет речь о «следственных действиях при рассмотрении дел об административных правонарушениях», хотя следственные действия проводятся только в рамках уголовного процесса.

Вместе с тем, задержанные, которых судили в жодинском изоляторе, рассказывали, что тем, кто признавал себя виновным в участии в акции, действительно зачастую давали штраф и отпускали на свободу. Потом эта практика изменилась: административных арестов стало больше.

Позже Ольга Чемоданова сообщила Onliner , что опубликованный документ не соответствует действительности:

— Во-первых, министр внутренних дел не может выражать позицию одного лишь ГУВД, а во-вторых, вопросы следственных действий и их оперативности никак не входят в компетенцию органов внутренних дел. Ну и в-третьих, дабы исключить сомнения, мы уточнили в канцелярии МВД. Ожидаемо, в отправленной корреспонденции такого письма не значится.

Согласно Конституции, при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность.

В 2019 году Александр Лукашенко провел «историческое совещание» о работе правоохранительных органов, где высказывался о недопустимости давления на участников процесса и суд, процитируем:

— Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами... да мы вас будем прессовать, наклонять.

Напомним, что с 1 марта вступает в силу новый КоАП, где существенно ужесточается наказание за участие в несанкционированных массовых мероприятиях — и в части штрафов, и в части ареста.