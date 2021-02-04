На суде над девушкой за вмятину на милицейском авто омоновец рассказал, что в бус «врезался» демонстрант

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 4 февраля продолжил уголовный процесс по делу 22-летней Юлии Кашеверовой — бывшей медсестры 103-й отдельной мобильной бригады. Девушку обвиняют в злостном хулиганстве: по данным следствия, на уличном марше протеста 4 октября прошлого года она повредила микроавтобус милиции и сорвала маску с омоновца. На суде выступил сотрудник ОМОН, который рассказал, что в дверь бусика «врезался» парень, которого они задерживали, а толпа пыталась отбить.



Марш протеста против итогов выборов президента на улице Терешковой в Витебске 4 октября. В куртке бирюзового цвета в середине колонны — Юлия Кашеверова. Фото: БелаПАН

По данным следствия, 4 октября прошлого года Юлия Кашеверова шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками несанкционированного мероприятия, которые выступали против итогов президентских выборов.

Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задерживали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину и царапины, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, сообщил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба, часть его обвиняемая уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.

На первом судебном заседании 20 января Алексей Альхимович рассказал, что он и его коллеги по приказу своего руководства задержали молодого парня, «который вел колонну, был, видимо, ее организатором».

На процессе 4 февраля еще один свидетель со стороны обвинения — сотрудник ОМОН Максим Кишкович — сообщил, что парень, которого задерживали, на бегу ударился об милицейский микроавтобус:

— Нам поступило указание задержать парня в красной куртке. Он показывал толпе, что делать, и сам был ее участником. Мы подошли к нему, чтобы задержать, но он попытался скрыться. Бежал и не заметил нашу машину, ударился об нее, прямо в дверь посреди автомобиля, отскочил и упал. Я еще удивился: как можно было не заметить на своем пути немаленький автомобиль?

— Удар об автомобиль был сильный? — уточнил судья Сергей Будревич.

— Да, ударился он об машину жестко, на ускорении, — подтвердил омоновец.

В этот микроавтобус потом парня посадили и на нем доставили в РОВД. В повреждении этого самого автомобиля и обвиняют Юлию Кашеверову.

Кишкович рассказал на суде, что слышал в тот день разговор коллег, что, мол, повреждение на микроавтобусе могло появиться и от того, что в него «врезался задержанный».

— Как выглядело повреждение? Это была вмятина или царапина, полоса? — спросил судья.

— Это не то что вмятина, скорее, царапина с потертостью, посреди двери. Вертикальная, чуть косая, сантиметров 20 длиной. Может, больше.

— По протоколу, на микроавтобусе было три повреждения. А вы заявили про одно. Почему?

— Я видел самую большую царапину, которая на уровне глаз. То, что находилось ниже, детально не рассматривал.

По словам Кишковича, демонстранты препятствовали задержанию парня:

— Люди пытались нас остановить. Цеплялись за одежду, дергали за руки, кричали. В какой-то момент я увидел, что на земле лежит чья-то форменная шапка. Поднял ее и забросил в автомобиль. Чья она, не выяснял: там было не до этого, так как толпа наседала и мешала нам задержать гражданина. Уже когда мы отъезжали, я слышал, что люди били по автомобилю.

Юлию Кашеверову омоновцы задержали, когда шествие уже завершилось, и девушка вышла из продуктового магазина на улице Терешковой.

— Шествие без лидера было немножко дезорганизовано, — считает Кишкович. — Поэтому люди скоро разошлись. Нам по рации пришла информация, что теперь нужно задержать девушку в бирюзовой куртке, которая нанесла удары по служебному микроавтобусу. Мы увидели, что эта девушка зашла в магазин, и ожидали, когда она оттуда выйдет. Затем задержали и отвезли в райотдел. Она вела себя спокойно, предъявила нам свои документы, но сказала, что ни на какие вопросы без адвоката отвечать не будет.

Свидетель со стороны защиты Артем Филимонов подтвердил, что задерживаемый омоновцами парень упал на землю:

— Парень в красной куртке бежал вдоль микроавтобуса — и вдруг упал. То ли споткнулся, то ли с чем-то столкнулся, я этого не видел. Он лежал возле бордюра, без движения, то есть вообще не шевелился. Люди испугались за его состояние, бросились к нему, чтобы помочь. Я тоже подошел, так как медик, это моя обязанность. Но милиционеры взяли его, затащили в машину и увезли.

TUT.BY следит за процессом.