В Солигорске бывший десантник получил три года колонии. Его обвиняли в сопротивлении сотруднику милиции

Источник материала: Tut.by

Бывшему десантнику Руслану Окостко, который 15 ноября прошел почти через весь Солигорск с бело-красно-белым флагом, вынесли приговор, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Руслан Окостко. Фота: Салiгорск.org

Мужчину обвиняли в сопротивлении сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок, а также в нанесении телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью (ст. 363 УК Беларуси). До суда она был в Жодинском СИЗО.

Окостко вину в сопротивлении сотруднику милиции с применением насилия не признал.

Пострадавший сотрудник Солигорского РОВД Егор Царикович рассказал, что заметив мужчину с БЧБ-флагом подошел и попросил его уйти из парка Четырех стихий, так как в телеграм-каналах были призывы к незаконному массовому мероприятию. Он попросил показать документ, удостоверяющий личность, проверил данные и записал в блокнот. Вернув паспорт, попросил мужчину пройти в служебный автомобиль и проехать в Солигорский РОВД «для дальнейшего разбирательства». По его словам, Окостко отказался пройти с сотрудником. Тогда Царикович с коллегой взяли Окостко под руки для задержания — он начал оказывать сопротивление: «Руслан схватил одной рукой за левую ногу, другой рукой за туловище и повалил меня на землю. Сам упал сверху».

Кроме того, на заседании допросили свидетелей со стороны обвинения и граждан, присутствовавших во время инцидента. Большинство свидетелей не видели момента падения Руслана Окостко на сотрудника РОВД, пишут правозащитники.

Гособвинитель Алексей Чернышевич запросил три года лишения свободы и возмещение морального вреда в размере две тысячи рублей. Адвокат попросила оправдать подзащитного из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Судья Алеся Середенко озвучила приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима и материальная компенсация в размере две тысячи рублей.