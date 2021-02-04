Успехи и достижения белорусских онкологов

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Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Международная дата акцентирует: злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на планете и по распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. В нашей стране онкологические угрозы под контролем и благодаря отечественным успехам в диагностике и лечении рак со смертельного заболевания постепенно переходит в статус хронического, с которым пациент может жить долгие годы и даже десятилетия. Наша онконаука - лидер на постсоветском пространства и в Европе.

Наталья Бордиловская о достижениях наших медиков.

Европейское общество онкогинекологов - самое авторитетное специализированное объединение в мире. Его сертификаты имеют единицы медцентров. Так, на постсоветском пространстве ни одна клиника не удостоилась такой оценки. В Европе обладатели сертификата - клиника в Германии, Великобритании и два онкоцентра в Италии. Теперь Беларусь в кратком, документально подтвержденном списке самых престижных центров онкогинекологии.

Сертификацией был отмечен высокий уровень отечественного решения такой мировой проблемы женских болезней, как рак яичников. Опухоли такой локализации - лидеры смертности в мире и самая острая проблема как международной, так и отечественной онкогинекологии.

Коварная болезнь требует, как правило, большой и серьезной хирургии. При раке яичников речь пойдет об удалении метастаз и работу с их носителями - самыми разными органами человека. Иногда удаление самих органов. Циторедуктивные операции. От хирургов-онкогинекологов здесь требуются универсальные знания: не только гинекологические, но и урологические, абдоминальные, навыки в хирургии печени и сосудов, умение работать с диафрагмой. В Боровлянской онкогинекологии с десяток хирургов, они делают до полутора сотен таких операций в год, и именно благодаря им отделение РНПЦ получило европейскую сертификацию, соответственно повысило доверие женщин, которые лечить это заболевание и другие опухоли приезжают в Минск из всей Беларуси и даже зарубежья. По статистике, ежегодно раком яичников заболевают 5 тысяч белорусок.

Решающую роль в лечении рака яичников может сыграть ДНК-вакцина "Еленаген". Она уже прошла молекулярное исследование, разработку протоколов лечения и сертификацию. Сейчас этап клинических испытаний, в которых задействованы 16 пациентов. Исследование должно завершиться в 2022 году. И очевидно, что в арсенале онкологов появится новый эффективный противораковый препарат!

Вот так будет выглядеть чудо-вакцина. Первое впечатление от нее у специалистов: более мягкая и нетоксичная для организма. Впрочем, "Еленаген" сможет поддержать женщин и с такой агрессивной злокачественной опухолью, как триплет - негативный рак молочной железы. По самым острым женским проблемам в нашей стране идет не только поиск новых методов лечения. Работает система предупреждения - скрининг-программа ранней диагностики. Она будет расширяться.

Белорусские онкогинекологи утверждают о наследственном характере женского рака. Его также выявляют в РНПЦ. А вообще здесь, как и везде, просят: предупредить болезнь намного лучше, чем ее решать. Совет, который в конце беседы дал главный онкогинеколог РНПЦ всем белорускам: с юности найти своего хорошего специалиста и в течение жизни раз в полгода-год проходить у него осмотр.