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Не допустить пожара или потушить его, уметь спасти человека на воде или промышленном объекте и даже изучить устройство атомной электростанции. Сегодня в центре безопасности МЧС Минской области провели мастер-класс для участников молодежных отрядов охраны правопорядка. Они приехали в Борисов из всего центрального региона. Навыки и знания о том, как действовать в экстремальных условиях, пригодятся как школьникам со спецклассов МЧС, так и учащимся колледжей и лицеев. Уже с 18 лет многие из них смогут дежурить на улицах городов и деревень вместе со спасателями и сотрудниками милиции. Сам же центр безопасности в Борисове - одна с лучших таких площадок в стране. Он работает уже два года.

И сегодня же в Борисове представители молодежных отрядов охраны правопорядка получили награды от БРСМ. Это движение объединяет в Минской области более 2 тысяч юношей и девушек в 85 отрядах.