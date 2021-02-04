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Коммунальные службы в оперативном режиме очищают улицы, тротуары и дворы. На дороги выехала спецтехника, а это почти 700 машин, им в помощь почти 800 уборщиков территорий. Параллельно городские магистрали обрабатывают противогололедной смесью. Скорость движения машин значительно снизилась, водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не осуществлять резких маневров. А еще не парковать авто вдоль дорог и около пешеходных переходов и остановочных пунктов, чтобы не препятствовать дорожным службам.

В связи с метелью Госавтоинспекция Минской области ввела спецплан "Погода". На самых оживленных трассах снегоуборочная техника работает в сопровождении ГАИ. Наиболее сложная ситуация на дорогах Минского, Логойского, Смолевичского, Воложинского, Дзержинского и Копыльского районов.