Рекомендации ВОЗ: носить маски и соблюдать дистанцию и после снятия ограничений

Источник материала: БT

ВОЗ призывает продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию и после снятия ограничительных мер. Но как быть тем, кому средств на маски не хватает? Во Франции, например, сейчас 300 тысяч бездомных, помощь им не вошла в число первоочередных задач властей в период кризиса.

Пандемия усугубила проблемы бездомных в Европе

Уровень заражений среди этой категории населения 40 % при среднем показателе 12 %. Обездоленные люди остались один на один с риском заражения. У этого бездомного всего одна одноразовая маска.

Кристоф Роберт, сотрудник фонда Аббата Пьера: "Кризис похож на бомбу замедленного действия. Люди видят, что их ресурсы уменьшаются и рискуют со временем быть изгнанными из своего жилья за неуплату. 8 миллионов человек в настоящее время стучатся в двери продовольственных банков. Они не могут удовлетворить свои самые основные потребности. Так что ситуация чрезвычайно опасная".

В результате пандемии около миллиона французов оказались за чертой бедности, многие из них, как предупреждают неправительственные организации, могут пополнить число бездомных. Сейчас цена на самую простую маску во Франции стартует от 2 евро. В среднем одна семья расходует на маски 200 евро. При этом самодельные средства в стране под запретом.