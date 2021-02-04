Источник материала: БT

Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского района Минска. Рассматривался вопрос о соблюдении условий досудебных соглашений о сотрудничестве заключенных с шестью обвиняемыми, а именно Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком.

Установлено, что соблюдены все требования закона: досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор также подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Основной фигурант дела Виктор Бабарико на заседании не присутствовал. Он единственной, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам. Поддержать обвиняемых пришел и политолог Юрий Воскресенский. Вот его комментарий касательно действий главного фигуранта.

Напомним, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. Следователями установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу, которая незаконно получала от представителей коммерческих организаций деньги на сумму более 30 млн рублей. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.