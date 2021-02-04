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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля
04.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского района Минска. Рассматривался вопрос о соблюдении условий досудебных соглашений о сотрудничестве заключенных с шестью обвиняемыми, а именно Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком.
Установлено, что соблюдены все требования закона: досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор также подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.
Основной фигурант дела Виктор Бабарико на заседании не присутствовал. Он единственной, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам. Поддержать обвиняемых пришел и политолог Юрий Воскресенский. Вот его
Напомним, бывший председатель правления Белгазпромбанка
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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского...
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