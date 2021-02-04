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Беларусь накрыли снегопады. В Минске затруднено движение общественного транспорта. На борьбу со снегом в столице мобилизовано около 700 единиц спецтехники и около 780 работников коммунальных служб.



А на территории Минского, Логойского, Столбцовского, Смолевичского, Воложинского, Дзержинского и Копыльского районов в связи с осложнением погодных условий ГАИ Минской области ввела специальный план "Погода". На дорогах с сопровождением ГАИ дорожная техника убирает снег и обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью.



Сильный снегопад и в А на территории Минского, Логойского, Столбцовского, Смолевичского, Воложинского, Дзержинского и Копыльского районов в связи с осложнением погодных условий ГАИ Минской области ввела специальный план "Погода". На дорогах с сопровождением ГАИ дорожная техника убирает снег и обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью.Сильный снегопад и в Гродно привел к осложнению дорожных условий. С утра в городе были пробки, скорость движения значительно снизилась. Усугубил обстановку и сильный ветер. От тяжести снега на центральном рынке рухнул один из павильонов. На момент обрушения людей в нем не было, никто не пострадал. Сейчас территория ЧП огорожена, идет расчистка от снега. Все коммунальные службы и ГАИ работают в усиленном режиме. На помощь в уборке улиц привлечена дополнительная техника сторонних организаций.

Юрий Кучинский, замдиректора ГГУПП "Спецавтохозяйство": "За ночную смену было высыпано порядка 385 тонн песчано-соляной смеси. После утренней пересменки работы продолжились. Добавили мы еще экипажей. В настоящее время в городе работает 6 колонн спецтехники, по 5 единиц техники в каждой колонне, которые в сопровождении ГАИ убирают от снега центральные улицы города ".

Анастасия Бурнос, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома: "За сегодняшнее утро зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. К счастью, в них никто не пострадал. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, сопровождается снегоуборочная техника".

По данным Белэнерго, роста числа отключений по стране не зафиксировано. Есть единичные отключения электроэнергии в некоторых районах, они оперативно устраняются.