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Женщина нашла в вещах покойного мужа фальшивые доллары, принесла на обмен - и попала под «уголовку»

04.02.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска разбирала вещи умершего 15 лет назад мужа, нашла в них 100 долларов. Принесла в банк обменять. Выяснилось, что это фальшивка. Возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.


Фото: «Заря»

58-летняя жительница Витебска разбирала вещи мужа, который умер 15 лет назад. Нашла в них 100-долларовую купюру. Принесла в банк на обмен.

Работник банка усомнился в подлинности денег и вызвал милицию.

Женщина рассказала милиционерам, что нашла купюру в вещах покойного мужа. Он работал столяром, и, по мнению вдовы, мог получить деньги в качестве оплаты за свой труд.

Фальшивка изъята, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина рассказала милиционерам, что нашла купюру в вещах покойного мужа. Он работал столяром, и, по мнению вдовы, мог получить деньги в качестве оплаты за свой...
 
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