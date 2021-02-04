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В Минске суд вынес приговор иностранцу, который до смерти избил 6-летнего пасынка
04.02.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гражданина Узбекистана Акмала Таджибаева Минский городской суд приговорил к пожизненному сроку за убийство ребенка, передает
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, обвиняемый просил его расстрелять.
«Сегодня судом он был признан виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего. Там же его признали виновным в систематическом истязании пасынка. Он признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью», — сообщает Sputnik.
Дело вела Генпрокуратура Беларуси. Трагедия произошла 22 мая 2020 года: 33-летний мужчина избил своего 6-летнего пасынка, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами, прямо на глазах 8-летней сестры ребенка — мальчик умер на месте,
Напомним, TUT.BY ранее сообщал
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, обвиняемый просил его расстрелять.
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