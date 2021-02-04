В Минске суд вынес приговор иностранцу, который до смерти избил 6-летнего пасынка

Источник материала: Tut.by

Гражданина Узбекистана Акмала Таджибаева Минский городской суд приговорил к пожизненному сроку за убийство ребенка, передает Sputnik .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, обвиняемый просил его расстрелять.

«Сегодня судом он был признан виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего. Там же его признали виновным в систематическом истязании пасынка. Он признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью», — сообщает Sputnik.

Дело вела Генпрокуратура Беларуси. Трагедия произошла 22 мая 2020 года: 33-летний мужчина избил своего 6-летнего пасынка, нанеся не менее 15 ударов руками и ногами, прямо на глазах 8-летней сестры ребенка — мальчик умер на месте, сообщало ведомство. С начала ноября 2019 года иностранец неоднократно избивал детей своей супруги. В отношении иностранца возбудили дела по ч. 2 ст. 154 (Истязание) и ч. 2 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, TUT.BY ранее сообщал обстоятельства трагедии : 38-летняя мать вернулась из магазина и в одной из комнат увидела, что ее сын лежит на кровати без сознания, а другие дети пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам — те после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. Пока женщины не было дома, с детьми находился ее муж.