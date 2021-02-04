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Весной в Гомеле планируют высадить 15 тысяч деревьев
04.02.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этой весной в Гомеле планируют высадить 15 тысяч деревьев, такой информацией с «Гомельскими ведомостями»
Наибольшее количество деревьев традиционно высадят в Железнодорожном и Советском районах — по 5250 в каждом. В Центральном и Новобелицком прибавится по 2250 деревьев. Это будут устойчивые к городской среде липа, клен, ясень, хвойники.
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Это будут устойчивые к городской среде липа, клен, ясень, хвойники.
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