Источник материала: Tut.by

Этой весной в Гомеле планируют высадить 15 тысяч деревьев, такой информацией с «Гомельскими ведомостями» поделился начальник отдела ЖКХ Гомельского горисполкома Павел Млынарчик.

Наибольшее количество деревьев традиционно высадят в Железнодорожном и Советском районах — по 5250 в каждом. В Центральном и Новобелицком прибавится по 2250 деревьев. Это будут устойчивые к городской среде липа, клен, ясень, хвойники.