ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Весной в Гомеле планируют высадить 15 тысяч деревьев

04.02.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этой весной в Гомеле планируют высадить 15 тысяч деревьев, такой информацией с «Гомельскими ведомостями» поделился начальник отдела ЖКХ Гомельского горисполкома Павел Млынарчик.

Наибольшее количество деревьев традиционно высадят в Железнодорожном и Советском районах — по 5250 в каждом. В Центральном и Новобелицком прибавится по 2250 деревьев. Это будут устойчивые к городской среде липа, клен, ясень, хвойники.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это будут устойчивые к городской среде липа, клен, ясень, хвойники.
 
Новости дня
Новости общества
 
Женщина нашла в вещах покойного мужа фальшивые доллары, принесла на обмен - и попала под «уголовку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by