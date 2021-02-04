BYPOL опубликовал письмо Кубракова в Совбез с жалобой на мягкость приговоров судов. МВД ответило: «фейк»

Объединение силовиков BYPOL опубликовало в своем телеграм-канале письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова Госсекретариату Совет Безопасности с просьбой повлиять на решения судов Минской области: много штрафов, но мало арестов. МВД опровергает подлинность документа и называет его фейком.

Акции протеста, которые начались сразу после президентских выборов, наиболее многолюдны по воскресеньями. Приводится статистика, согласно которой в период с 1 октября по 9 ноября на протестах в будние дни задержан 1 321 человек, а в воскресенья – 2 489.

В письме говорится, что суды Минской области (г. Жодино, Червень, Слуцк, Березино и т.д.), в отличие от самого Минска, назначают недостаточно жесткие, не соизмеримые наказания по статье 23.34 КоАП.

Приводится пример: после задержаний на акции 1 ноября судьи Минской области рассмотрели 164 протокола, и присудили сутки только одному человеку. 83 человека были оштрафованы и освобождены, еще 80 процессов были перенесены, поэтому люди тоже вышли на свободу. В Минске в тот же день 66 раз приговорили к аресту и только 5 раз назначили штраф.

«Подобная практика, по мнению ГУВД Мингорисполкома, ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной деятельности.

На основании изложенного, прошу оказать содействие в обеспечении принципов соразмерности наказания относительно совершенным противоправным деяниям», - говорится в письме.

МВД опровергает достоверность документа и называет его «фейком»:

«Информация о письме главы МВД в Государственный секретариат Совета безопасности с „просьбой повлиять на решения, выносимые судами Минской области“ — очередной фейк. Во-первых, министр внутренних дел не может выражать позицию одного лишь ГУВД, а во-вторых, вопросы следственных действий и их оперативности никак не входят в компетенцию органов внутренних дел. Ну и в-третьих, дабы исключить сомнения, мы уточнили в канцелярии МВД. Ожидаемо, в отправленной корреспонденции такого письма не значится», - цитирует ведомство Онлайнер.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.